Фото: Миротворец

В авиакатастрофе в российском аэропорту "Шереметьево" погиб матрос из Крыма 24-летний Роман Власов, который поддерживал аннексию полуострова РФ.

Вместе с женой, 23-летней Мариной, возвращался из отпуска, сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"Крымчанин Роман Власов погиб вместе с женой во время пожара в "Шереметьево". Роман Власов - предатель, который перешел на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы - крейсер "Адмирал Кузнецов" в городе Североморск", - написал он.

Автор: Миротворец В авиакатастрофе в российском аэропорту "Шереметьево" погиб матрос из Крыма 24-летний Роман Власов, который поддерживал аннексию полуострова РФ

Как уточнили на сайте "Миротворец", Власов проходил военную службу в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам.

Автор: Миротворец В авиакатастрофе в российском аэропорту "Шереметьево" погиб матрос из Крыма 24-летний Роман Власов, который поддерживал аннексию полуострова РФ

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Роман Власов был выпускником ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. Погиб при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 вместе со своей женой Мариной Власовой, по данным издания "Вести. Севастополь".

"Роман и Марина возвращалась в Североморск после отпуска в Севастополе. Власов служил на авианосном крейсере "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов". Ему не было и 25 лет, а его жене через неделю исполнилось бы 24. Роман учился на четвертом курсе заочного отделения факультета судовождения и энергетики судов в ЧВВМУ и выпустился 2015-го. В Севастополе у ​​него осталась мать - Наталья Власова, преподаватель анатомии в медицинском колледже имени Жени Дерюгиной ", - пишет издание.

Авиакатастрофа в российском аэропорту "Шереметьево" могла произойти из-за действий пилотов. Такую главную версию трагедии с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 "Москва-Мурманск" российской компании "Аэрофлот" озвучил следственный комитет РФ.