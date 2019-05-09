В Каспийском море загорелось судно: есть пострадавшие

На азербайджанском судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море возник пожар. ЧП произошло вечером, 8 мая.

Пострадали 14 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших эвакуируют на берег, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend.

Для незамедлительной перевозки раненых в Центральную больницу нефтяников в порту ожидают машины скорой медицинской помощи.

Пожар на корабле потушен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Росияне не могут потушить горящие в Черном море танкеры уже неделю

Напомним, 21 января, на двух судах в Керченском проливе возник пожар. Всего в экипажи двух кораблей, по предварительной информации, входили около 30 моряков - граждане Турции и Индии. Пожар произошел на борту танкеров "Кэнди" и "Маэстро", которые ходят под флагом Танзании. Они находились в нейтральных водах.

Позже сообщалось, что в результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 14 человек. Еще пятеро считаются пропавшими без вести.