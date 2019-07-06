В Канаде случились 3 землетрясения

Канаду "стрясло" трижды. Фото: 112

Вблизи западного побережья Канады в течение нескольких минут произошли сразу три землетрясения магнитудой от 4.5 до 5.6.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясений нет, сообщает Геологическая служба США.

Спасательная служба канадской провинции Британская Колумбия сообщила, что не видит опасности цунами, однако предупредила о высокой вероятности повторных подземных толчков в течение следующих недель.

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Напомним, в Калифорнии произошло мощное землетрясение за последние 25 лет. Мощность землетрясения может составлять 6,4 баллов. Эпицентром его стала чуть заселенная территория вблизи тридцатитысячного города Риджкрест в южной части штата Калифорния - это примерно 250 км от Лос-Анджелеса, недалеко национальных парков "Секвойя" и "Долина смерти".