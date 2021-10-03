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воскресенье, 03 октября 2021 17:07

В Кабуле возле мечети произошел взрыв и стрельба. Есть жертвы

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В Кабуле возле мечети произошел взрыв и стрельба. Есть жертвы
Медики стоят у входа в больницу, ожидая приема жертв взрыва в Кабуле. Фото: CNN

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв у мечети Ид-Гах, где прощались с матерью представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида.

Погибли несколько мирных жителей, сообщает со ссылкой на представителя "Талибана" Al Jazeera.

Уточняется, что взрыв произошел возле здания Министерства обороны стран.

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Задержали трех подозреваемых в причастности к взрыву.

После взрыва в районе мечети произошла перестрелка, по данным Kabul News. Вероятно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которое является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

Исламистское движение "Талибан" 15 августа взял под контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Военные не оказывали сопротивления.

Талибы зашли на большую территорию страны после вывода оттуда военных США и НАТО.

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