В Кабуле обстреляли эвакуационный самолет с почти 100 пассажирами на борту

Итальянский эвакуационный самолет обстреляли. Фото: Reuters

В Кабуле обстреляли итальянский эвакуационный самолет С-130 с 98 пассажирами на борту.

Об этом сообщило издание ANSA.

Воздушное судно не повреждено. Также никто из пассажиров не пострадал.

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На борту находились бывшие сотрудники НАТО и журналист итальянского телеканала Sky 24 TG.

Огонь открыли, когда самолет уже поднялся в небо. Его двигатели работали на максимальной мощности.

Пилотировала итальянская военнослужащая военно-воздушных сил. Она проявила хладнокровие и выполнила опасный маневр, отклонившись от указанной траектории из-за обстрелов из пулеметов, пишут СМИ.

Затем самолет продолжил полет по маршруту.

В аэропорту Кабула зафиксировали взрыв. Информации о жертвах пока нет. Вероятно, с помощью оружия хотели выгнать людей из аэропорта.