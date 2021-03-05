В Израиле заявили о победе страны над Covid-19

Израиль заявил о победе над эпидемией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна первой в мире победила эпидемию коронавируса Covid-19.

"Израиль - первая страна в мире, вышедшая из короны. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Да, это так. Мы выходим из состояния эпидемии", - заявил Нетаньяху в эфире Fox News.

Премьер Израиля отметил, что все взрослое население страны будет вакцинировано к концу марта, а "открытие страны" произойдет в апреле этого года.

"Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня она будет называться также нацией вакцинации. Мы устанавливаем модель для мира, мы очень ею гордимся", - отметил Нетаньяху.

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С 20 декабря 2020 года Израиль проводит массовую вакцинацию населения от коронавируса. По состоянию на 2 марта от Covid-19 полностью вакцинировано более 52% взрослого населения Израиля. В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что после получения двух доз вакцины от Pfizer риск заболеть коронавирусом падает на 95%. На фоне этого правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.