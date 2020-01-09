В Израиле у Boeing 737 загорелся двигатель

В аэропорту Тель-Авива (Израиль) у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air загорелся двигатель.

Инцидент произошел во время разгона лайнера перед взлетом, сообщает издание "Вести Израиль".

На борту судна находилось более 100 пассажиров, все граждане Израиля.

Самолет Boeing 737 следовал из аэропорта Бен-Гурион в столицу Руанды Кигали.

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Рейс задержали в связи с возгоранием двигателя, которое произошло из-за технической неисправности. Пассажиров экстренно посадили и вернули в терминал.

8 января после вылета из аэропорта Тегерана (Иран) разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.