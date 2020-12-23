В Израиле распустили парламент

Израильский парламент Кнессет 23-го созыва прекратил свое существование.
Внеочередные выборы должны пройти 23 марта 2021 года, сообщает Times of Israel.
Глава Центральной избирательной комиссии Израиля предупредила, что в условиях пандемии голосование может продлится несколько дней.
Парламент распустили из-за отсутствия утвержденного государственного бюджета.
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В марте в Израиле состоялись третьи за год парламентские выборы, которые стали последними. Дважды израильскому парламенту не удавалось сформировать правительство.
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