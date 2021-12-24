В Италии запретили публичные празднования Нового года

Новый год в Италии запретили праздновать публично. Фото: uway.com.ua

В Италии на фоне рекордного показателя заболеваемости коронавирусом правительство запретило все публичные празднования Нового года.

Об этом сообщает The Guardian.

До 31 января все концерты и мероприятия под открытым небом будут запрещены, а дискотеки и клубы - закрыты.

Ношение масок на улице снова станет обязательным. Итальянцам советуют использовать маски Ffp2 в общественном транспорте и публичных местах, в частности, в театрах и кинотеатрах, а также во время спортивных мероприятий.

В четверг, 23 декабря, в Италии зафиксировали 44 595 новых случаев заболевания Covid-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна ужесточает правила въезда для украинцев

23 декабря еще шесть регионов Украины перешли в желтую зону карантина. Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. За прошедшие сутки, 22 декабря, в Украине зафиксировали 7312 новых случаев коронавируса. Среди больных 585 детей и 182 медработника. Госпитализировали за сутки 1691 человек. 275 больных скончались.