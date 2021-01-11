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понедельник, 11 января 2021 21:24

В Италии начинается масштабный судебный процесс над мафией

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В Италии начинается масштабный судебный процесс над мафией
В деле фигурируют 355 обвиняемых, более 900 свидетелей и 400 адвокатов. Фото: The Local

В Италии начинается крупнейшая за последние три десятилетия судебный процесс над мафией.

Сотни членов мощного мафиозной группировки предстанут - среди которых политики, государственные служащие, полиция и чиновники, перед судом. Об этом сообщает The Local.

Ожидается, что судебный процесс продлится более двух лет.

В процессе примут участие 355 обвиняемых, более 900 свидетелей, 400 адвокатов и 58 государственных свидетелей. Во время недавнего предварительного слушания понадобилось 3 часа только для того, чтобы прочитать имена обвиняемых.

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Обвинения включают участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн, злоупотребление служебным положением, хранения украденных товаров и отмывания денег.

В Харькове разоблачили группу злоумышленников, которые пытались отобрать у мужчины квартиру. Пострадавший должен был передать преступникам 50 тыс. Грн и переерестрацию права собственности на квартиру как возвращение долга, которого не существовало.

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