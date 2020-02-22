В Италии более 50 человек заразились коронавирусом

В Италии коронавирус обнаружили в 51 человека. Фото: JKL

В Италии число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло 51 человека.

Как отмечается, в северном регионе Ломбардия зафиксировано 39 случаев заражения, еще 12 человек заразились в регионе Венето. Об этом сообщает агентство ANSA.

Также сообщается о пациенте с симптомами коронавируса в центральном регионе Умбрия. Он мог подхватить вирус в Ломбардии. Сейчас этот человек изолирован.

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Плохое состояние у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии. Уже более 200 человек прошли тест на коронавирус и ждут результатов.

В Италии от коронавируса умерли два человека - пожилой мужчина и женщина.