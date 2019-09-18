В Испании разбился военный самолет, есть погибшие

В авиакатастрофе погибли инструктор и курсант. Фото: JKL

В Испании во время учебного полета разбился военный самолет.

В результате авиакатастрофы погибли два человека - инструктор и курсант. Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Испании в Twitter.

Как отмечается, самолет академии ВВС во время учений упал в море у берега провинции Мурсия утром 18 сентября.

"Командующий Даниэль Мелером и ученик Роза Мария Альмирон погибли сегодня утром в авиакатастрофе в Ла-Манга", - говорится в сообщении.

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В США частный самолет при взлете врезался в ангар и загорелся. Пожар быстро ликвидировали. Однако спасти никого не удалось. Все 10 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.