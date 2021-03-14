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воскресенье, 14 марта 2021 21:20

В Исландии зафиксировали мощное землетрясение

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В Исландии зафиксировали мощное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,3 в воскресенье, 14 марта, зафиксировано в Исландии в 27 км к юго-западу от Рейкьявика, сообщила Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы.

По интенсивности толчков в эпицентре землетрясения оценивается как "очень сильный".

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В начале марта центральную часть Греции всколыхнул землетрясение магнитудой 6,3 баллов по шкале Рихтера.

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Дата
14
марта

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