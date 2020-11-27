В Иране жестоко убили известного ученого

Иран обвинил в теракте Израиль. Фото: farsnews.ir

В Иране убили ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Ученый погиб в результате теракта, который устроили посреди улицы: были взрыв и стрельба. Об этом сообщает Fars в пятницу, 27 ноября.

Смерть Фахризаде подтвердили и в Министерстве обороны страны.

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Иран заявил, что за терактом стоит Израиль, но там эту информацию не прокомментировали.

Главнокомандующий армией Ирана пообещал "жестокую месть" за убийство Фахризаде.

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 произошло столкновение между адвокатом российского боевика Олега Пулатова Сабиной тен Дуссхате и родственниками погибшего. Инциндент произошел в женском туалете, сообщил второй адвокат подозреваемого в сбивании самолета Будевейн ван Эйк.