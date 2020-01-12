В Ираке застрелили известного проиранского командира

В Ираке застрелили лидера ополченцев аль-Саеди. Фото: Обозреватель

В Ираке застрелили выдающегося проиранского командира военизированных отрядов.

Высокопоставленный лидер Популярных мобилизационных сил Талеб Аббас Али Аль-Саеди был застрелен поздним вечером в субботу, 11 января, в Карбале, что в 100 км от Багдада, сообщает Daily Mail.

Аль-Саеди был убит неизвестный стрелком, подробностей относительно стрельбы не сообщается.

Аль-Саед руководил бригадами города Карбала – это подразделение в составе поддерживаемой Ираном шиитской ветви Популярных мобилизационных сил.

Американское военное командование не ответило на запросы Daily Mail по убийству аль-Саеди.

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3 января был убит другой лидер Популярных мобилизационных сил Абу Махди аль-Мухандис, вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовили убийство еще одного иранского военачальника, но покушение не удалось.