В Иордании на складе боеприпасов произошел взрыв: есть погибшие

В Иордании взорвался склад. Фото: Корреспондент

На северо-востоке Иордании, в городе Зарка, прогремело несколько взрывов.

Они произошли на базе иорданской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

По словам жителей, в некоторых частях Зарка были выбиты окна домов.

В результате взрыва два человека погибли, трое ранены.

Взрыв произошел на складе, содержащем непригодные для использования минометы, принадлежащие вооруженным силам Иордании.

Предварительное расследование показало, что взрыв был вызван коротким замыканием на складах, которые расположены в изолированной и нежилой зоне.

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Напомним, через месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар. Пожар возник на складе, где хранили масло и шины. Причины возгорания выясняются.