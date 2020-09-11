В Иордании на складе боеприпасов произошел взрыв: есть погибшие

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Просмотров: 441
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 513
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1458
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1098
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 495
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
7
5
10
10
4
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
В порту Бейрута начался масштабный пожар
В порту Бейрута начался масштабный пожар
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Белорусы протестуют уже месяц
Белорусы протестуют уже месяц
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Видео
Все видео
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Сбили истребитель российского производства
Сбили истребитель российского производства
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2286
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 675
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9990
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 225
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 198
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
пятница, 11 сентября 2020 03:33

В Иордании на складе боеприпасов произошел взрыв: есть погибшие

  Комментировать
В Иордании на складе боеприпасов произошел взрыв: есть погибшие
В Иордании взорвался склад. Фото: Корреспондент

На северо-востоке Иордании, в городе Зарка, прогремело несколько взрывов.

Они произошли на базе иорданской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

По словам жителей, в некоторых частях Зарка были выбиты окна домов.

В результате взрыва два человека погибли, трое ранены.

Взрыв произошел на складе, содержащем непригодные для использования минометы, принадлежащие вооруженным силам Иордании.

Предварительное расследование показало, что взрыв был вызван коротким замыканием на складах, которые расположены в изолированной и нежилой зоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв автоцистерны в Киеве - появились новые подробности

Напомним, через месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар. Пожар возник на складе, где хранили масло и шины. Причины возгорания выясняются.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Иордании на складе боеприпасов произошел взрыв: есть погибшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 18396
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией 5 Просмотров: 15903
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 15021
&quot;На вампира похожа&quot; - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
7
 Просмотров: 8073
Пенсии вырастут: кто получит больше
Пенсии вырастут: кто получит больше Просмотров: 7425
Мир
Российские хакеры атакуют выборы в США - Microsoft
Российские хакеры атакуют выборы в США - Microsoft Просмотров: 18
Трамп пообещал вывести войска из Ирака и Афганистана
Трамп пообещал вывести войска из Ирака и Афганистана Просмотров: 18
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
 Просмотров: 45
Литва признала Тихановскую президентом Беларуси
Литва признала Тихановскую президентом Беларуси Просмотров: 135
Впервые в истории: один из "мега-банков" США возглавит женщина
Впервые в истории: один из "мега-банков" США возглавит женщина Просмотров: 9
Больше всего комментируют
5
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
5
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
2
"Что сказала бы Зеленская, если бы ее муж пригласил батальон боевиков на ночлег?" - сети
Голосов: 5235
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua