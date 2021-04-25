В Индии сошла лавина, есть погибшие

В то же время, согласно официальным данным, в районе стихийного бедствия были спасены 384 человека. Фото: Pixabay

В результате схода лавины в штате Уттаракханд на севере Индии погибли восемь человек.

Лавина сошла в пятницу поздно вечером во время сильного снегопада в районе Чамоли штата Уттаракханд на севере Индии. Об этом сообщает Синьхуа.

Как отмечается, лавину привело восхождение ледника. В результате по меньшей мере восемь человек погибли, еще шестеро находятся в критическом состоянии.

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В то же время, согласно официальным данным, в районе стихийного бедствия были спасены 384 человека.

Французская звезда сноубординга 40-летняя Жюли Помагальски погибла в Швейцарии в результате схождения лавины.