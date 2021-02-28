В Индии петух убил своего хозяина

 
Ексклюзивы
1/5
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
1 Просмотров: 909
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
4 Просмотров: 1836
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 1026
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1746
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 945
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1305
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 639
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 684
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1953
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 504
Фото
Все фото
8
6
8
3
4
В Венеции пересохли каналы
В Венеции пересохли каналы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Показали места, куда коронавирус не добрался
Показали места, куда коронавирус не добрался
Поезд &quot;Интерсити&quot; врезался в локомотив
Поезд "Интерсити" врезался в локомотив
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 117
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 891
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 468
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 2862
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 216
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
воскресенье, 28 февраля 2021 00:54

В Индии петух убил своего хозяина

  Комментировать
В Индии петух убил своего хозяина
Причастных обвиняют в непредумышленном убийстве, незаконных ставках и проведении петушиных боев. Фото: Pixabay

В Индии боевой петух с привязанным к лапе лезвием во петушиного боя убил своего хозяина.

Птица попала мужчине 7-сантиметровым лезвием в пах, когда пыталась от него убежать. Мужчина скончался по дороге в больницу от потери крови, пишет ВВС.

Птицу перевезли на ферму. Полиция разыскивает еще 15 человек, причастных к незаконному петушиному бою, который проводили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курица снесла самое большое яйцо в мире

Причастные обвиняются в непреднамеренном убийстве, незаконных ставках и проведении петушиных боев.

В Австралии коала решила перейти 6-полосную дорогу, чем вызвала аварию с участием 5 автомобилей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Индии петух убил своего хозяина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 18180
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 13527
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 10206
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 1 Просмотров: 9612
Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал
Заведующая детсада, которая увольняла за фото в купальнике, попала в очередной скандал Просмотров: 7515
Мир
В Венеции пересохли каналы
В Венеции пересохли каналы
8
 Просмотров: 2250
Мужчина выиграл в лотерею €210 млн
Мужчина выиграл в лотерею €210 млн Просмотров: 999
Молча и с дистанции: в РФ чтат память убитого Немцова
Молча и с дистанции: в РФ чтат память убитого Немцова Просмотров: 369
Под пропагандистским телецентром "Останкино" мужчина поджег себя
Под пропагандистским телецентром "Останкино" мужчина поджег себя Просмотров: 351
Безумный коммунист поджег Рейхстаг
Безумный коммунист поджег Рейхстаг
 1 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
7
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
4
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 721
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть