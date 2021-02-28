В Индии петух убил своего хозяина

Причастных обвиняют в непредумышленном убийстве, незаконных ставках и проведении петушиных боев. Фото: Pixabay

В Индии боевой петух с привязанным к лапе лезвием во петушиного боя убил своего хозяина.

Птица попала мужчине 7-сантиметровым лезвием в пах, когда пыталась от него убежать. Мужчина скончался по дороге в больницу от потери крови, пишет ВВС.

Птицу перевезли на ферму. Полиция разыскивает еще 15 человек, причастных к незаконному петушиному бою, который проводили.

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Причастные обвиняются в непреднамеренном убийстве, незаконных ставках и проведении петушиных боев.

В Австралии коала решила перейти 6-полосную дорогу, чем вызвала аварию с участием 5 автомобилей.