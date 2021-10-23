В Индии из-за снегопада погибли 11 туристов

В общем заблудились 17 путешественников. Фото: Pixabay

По меньшей мере 11 человек погибли в горах на севере Индии в результате непогоды и обильного снегопада. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает NDTV.

Как отмечается, среди погибших были туристы и их проводники. На данный момент продолжается поиск пропавших без вести.

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Путешественники сбились с пути 18 октября из-за сильного снегопада и непогоды. На данный момент 11 тел были найдены в районе горного перевала Ламкхага - одного из самых больших перевалов в штате в Уттаракханд.

Всего заблудились 17 путешественников. Для спасения пострадавших привлекли военных, также были задействованы вертолеты. Двоих людей удалось обнаружить живыми, их доставили в больницу.

В начале месяца вершину Олимпа замело хлопьями снега.