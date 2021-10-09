Вершину Олимпа замело хлопьями снега: фото и видео

Фото: facebook.com/Meteobalkans

В субботу, 9 октября, горный перевал Петрохан замело снегом. Через него проходит автотрасса из столицы Болгарии Софии в город Монтана.

Соответствующие кадры распространили в Facebook Meteo Balkans, пишет ТСН.

К "октябрьской" зиме коммунальщики не были готовы. Поэтому дорожное покрытие не успели расчистить. Трудностей водителям добавляет также густой туман, которым сопровождается снегопад.

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Водителям следует быть осторожными, так как во всей стране дорогие мокрые и скользкие, предупредили дорожники.

По данным метеорологов, в ближайшие дни температуры в этом районе Болгарии еще больше снизится.

Замело также горные районы соседней Греции. Сугробы образовались, в частности, на вершине Олимпа.

23 сентября в Черновицкой области выпал первый снег в горных районах Буковины. Фото - по ссылке.