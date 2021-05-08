В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали

В Восточном Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями на Храмовой горе.

Полиция применила силу после того, как палестинские прихожане начали бросать камни и файеры, сообщило агентство Anadolu Agency, ссылаясь на данные полиции Иерусалима.

Фото: aa.com.tr

Отмечается, что конфликт разгорелся возле мечети Аль-Акса. Впоследствии он перерос в бойню и массовые задержания.

Полиция призывала прихожан разойтись мирно после окончания молитвы. Они призыв проигнорировали. Тогда силовики были вынуждены использовать спецсредства для разгона толпы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

"После окончания молитвы на Храмовой горе тысячи прихожан начали бросать камни и запускать фейерверки в полицейских. На месте действуют силы израильской полиции, в ходе беспорядков ранены шесть полицейских", - говорится в сообщении.

Во время разгона также пострадали около 200 палестинцев. Десятки участников беспорядков задержаны.

Напомним, в Колумбии уже неделю продолжаются масштабные протесты против налоговой реформы. Они привели к множеству смертей по всей стране. Пока нет точного национального подсчета жертв, связанных с протестами на фоне грабежей, разрушения общественного транспорта и блокады дорог в нескольких городах. Правозащитные группы заявили о злоупотреблениях со стороны полиции, особенно в Кали, и заявили, что погибло более 20 человек.