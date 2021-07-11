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понедельник, 12 июля 2021 03:23

В Грузии требуют отставки правительства из-за смерти журналиста противниками ЛГБТ

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В Грузии требуют отставки правительства из-за смерти журналиста противниками ЛГБТ
Фото: Reuters

В Тбилиси люди, которые вышли на протест после смерти избитого противниками ЛГБТ оператора телекомпании Пирвели Лексо Лашкарава, потребовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

"Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра", - заявила редактор газеты Хроника+ Элисо Киладзе.

В Грузии скончался избитый противниками ЛГБТ-марша телеоператор. Предполагаемая причина смерти оператора Лексо Лашкарава – тромбоэмболия, спровоцированная увечьями.

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Дата
12
июля

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