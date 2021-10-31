В Грузии объявили результаты местных выборов

В Грузии завершился подсчет итогов голосования по второму туру местных выборов.

Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Грузинская мечта" опередила соперников, в том числе и в пяти самоуправляющихся городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

По данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, набравший 55,5% голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десятки тысяч людей в Тбилиси вышли поддержать Саакашвили

Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов.

В едином Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

Лидеры ЕНД заявили, что не признают результаты второго тура местных выборов, поскольку их сфальсифицировали власти. В воскресенье оппозиционеры намерены объявить о дальнейших протестных действиях.

Выборы в Грузии прошли на фоне прибытия экс-президента Михеила Саакашвили и его задержания и заключения. Политик призвал сторонников отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.

Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.