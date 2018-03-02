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пятница, 02 марта 2018 03:13

В Госдепе рассказали, что их больше всего беспокоит в "ядерном" докладе Путина

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В Госдепе рассказали, что их больше всего беспокоит в &quot;ядерном&quot; докладе Путина
Представитель Госдепа США Гедер Науерт: "Кремль нарушает международные обязательства". Фото: Радио Свобода

Госдеп США заявил, что использование упомянутых 1 марта президентом РФ Владимиром Путиным ядерных ракет нарушает международные обязательства Кремля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Гедер Науэрт, передает "Радио Свобода".

"Некоторые из вооружений не соответствуют Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что особенно нас беспокоит. РФ не соблюдают условия договора РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты.

"Москва разрабатывает дестабилизирующие системы оружия уже более 10 лет, нарушая свои международные обязательства", – подчеркнула Науэрт.

В Госдепартаменте наблюдали за выступлением Путина перед Федеральным собранием "с большим интересом".

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"Было грустно наблюдать за видеоанимацией, изображающей ядерное нападение на США. Мы не получили удовольствие от этого. И не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене", – сказала Науэрт.

В Пентагоне также критически восприняли заявления президента РФ Владимира Путина о новых ядерных ракетах.

1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.

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02
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