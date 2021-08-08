В горах Турции открыли стеклянную террасу на высоте 200 метров

В турецкой провинции Сивас на высоте 200 метров построили и открыли для посетителей стеклянную террасу, с которой открывается панорамный вид на горы. Об этом сообщает Haber Türk.

"Эта стеклянная терраса призвана привлечь посетителей к нашему региону. Мы продолжаем развивать туризм в районе Диврии, который приносит выгоду бюджету", - сказал на открытии губернатор провинции Сивас Салип Айхан.

Со стеклянной террасы открывается вид на местные горы и ручей Чатлы, протекающей в низине.

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