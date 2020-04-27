В Гонконге возобновились акции протеста

В Гонконге, несмотря на карантин из-за коронавируса, 26 апреля возобновились антиправительственные акции протеста.
В одном из торговых центров Гонконга собрались несколько сотен демонстрантов, чтобы выразить протест администрации региона и правительства Китая, сообщают мировые СМИ.
Это первая акция с начала вспышки коронавируса.
Чтобы не нарушать карантин, протестующие собираются маленькими группами и придерживаются дистанции.
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Карантин продлится как минимум до 7 мая. Ограничительные меры включают запрет на массовые мероприятия, но разрешено собираться вчетвером.
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