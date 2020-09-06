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воскресенье, 06 сентября 2020 10:12

В голове не укладывается: поймали туриста с необычной кражей

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В голове не укладывается: поймали туриста с необычной кражей
Туриста оштрафовали за кражу песка с пляжа. Фото: kudapoedy.com

Кто-то нелегально старается провезти наркотики, драгоценные камни или исторические достопримечательности. А француз украл на Сардинии песок.

Туриста оштрафовали на 1000 евро за попытку вывезти из этого итальянского острова 2 кг песка.

Об этом пишет Le Figaro.

Мужчина в аэропорту Кальяри прошел проверку у охранников, ответственных за защиту побережья.

В багаже ​​в пластиковой бутылке был белый сардинский песок. Он считается достоянием народа, и его категорически запрещено вывозить с острова.

"Такое поведение не только вредит окружающей среде, но и ставит под угрозу поддержание береговой линии, предназначенной для устойчивого развития туризма на Сардинии", - говорится в заявлении местных властей.

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Это не первый подобный случай с вывозом песка с Сардинии. Так, в августе 2019 на Сардинии была задержана французская пара. В их автомобиле обнаружили 40 кг сардинского песка. Французы утверждали, что хотели взять песок домой в качестве "сувенира", не подозревая, что это незаконно.

Гражданин Польши собирался незаконно доставить в Бердичев вертолет, турбинные авиационные двигатели и четырехтонный главный редуктор.

Грузовик с вертолетом задержали на пункте пропуска "Краковец".

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Дата
06
сентября

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