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воскресенье, 13 октября 2019 22:40

В Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен

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В Германии заявили, что &quot;Северный поток-2&quot; будет достроен
"Северный поток-2" достраивается. Фото: РБК

Министр обороны Германии Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что сейчас уже невозможно остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

"Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договора, строительство газопровода все еще может быть приостановлено", - отметила она, ведь "Северный поток-2" - сложный проект, сообщает Deutsche Welle.

В то же время, глава ХДС пообещала, что правительство Германии делает все, чтобы в переговорах с Россией обсуждался вопрос безопасности стран Восточной Европы.

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Запуск газопровода планировали на время окончания контракта на транзит газа через Украину - 31 декабря 2019 года.

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13
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