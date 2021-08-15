В Германии задержали российского шпиона

За шпионаж мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: The Sun

В Германии задержали охранника посольства Великобритании Дэвида Смита, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Мужчине поручили вывести из строя сотрудников британских спецслужб. Об этом сообщает Daily Mail.

Произойти это могло, когда те находились в Берлине вместе с оппозиционером Алексеем Навальным.

57-летний мужчина начал работу в ноябре - через три месяца после того, как Навального эвакуировали в больницу в немецкой столице для лечения от отравления нервно-паралитическим веществом.

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Задачей Смита была продажа секретной информации Кремлю. В частности, слив списков сотрудников, входящих и покидающих британское посольство, чтобы российская сторона попыталась идентифицировать членов MI6.

Смита задержали 10 августа в его же квартире на окраине Берлина. Во время обысков в его жилище нашли российские флаги, книги на русском языке психологии и саморазвитию, а также несколько книг, посвященных истории Третьего рейха.

На одной из фотографий Смит стоит в форме украинского футбольного клуба "Днепр". Смиту грозит до 10 лет тюрьмы.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 43-летнего поляка, который шпионил в пользу России. Он предоставлял спецслужбам России информацию о военных организаций и граждан Польши.