В Германии участники Covid-митинга скрывались от полиции в психбольнице

Полиция все равно установила личность демонстрантов. Фото: Скрин из видео

В Германии 29 января во многих городах люди вышли на митинг из-за недовольства действиями властей по борьбе с коронавирусом.

В Лейпциге митингующие, чтобы укрыться от полиции, забежали на территории психбольницы, сообщает Spiegel.

На акцию людей созвали как на прогулку, собралось несколько сотен. Колонию демонстрантов остановила полиция и люди стали убегать.

Десятки митингующих забежали на территории психбольницы.

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По словам пресс-секретаря полиции, лица всех этих людей установили, как и тех, кто остался на улице.

Во Фрейбурге собралось на митинг около 4500 человек, в полиции сообщили, что это прошло без существенных инцидентов.

В Брандебурге полиции пришлось разогнать демонстрацию, которую тоже созвали как "прогулку" и не регистрировали мероприятие официально; данные, по крайней мере, части участников записали для составления админпротоколов из-за нарушения карантинных правил.

До 900 человек протестовали в Шверине на севере страны, более тысячи человек - в Цвенике, федеральной земле Саксония.

Во многих странах Европы проходят митинги через новые ограничения, которые вводятся, чтобы предотвратить распространение Covid-19. В частности, в Вене прошли протесты против обязательной вакцинации. Румынские протестующие пытались прорваться в парламент во время протестов в столице Бухаресте. В Брюсселе жители вышли на мирный митинг против коронавирусных ограничений, но закончилось все столкновениями с полицией.