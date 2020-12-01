В Германии разоблачили группировку неонацистов, которые хотели вернуть гитлеровский режим

Хорст Зеехофер заявил, что немецкая группировка хотела вернуть нацистской режим.Фото: Reuters

Немецкое правительство разоблачило деятельность неонацистской группировки Wolfsbridage 44 и запретило движение на территории Германии.

1 декабря, во вторник, провели обыски в домах 11 членов организации, сообщило издание The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники поймали немца, которого разыскивает Интерпол

В рейде участвовало 180 полицейских, которые изъяли средства и ультраправые пропагандистьки материалы. Также правоохранители нашли ножи, мачете, арбалет и штыки. В домах членов группировки находились свастики и флаги Третьего рейха.

По словам министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, члены Wolfsbridage 44 (с нем. - "Волчья бригада 44") намеревались возродить нацистский режим.

"Каждый, кто борется против базовых ценностей нашего свободного общества, столкнется с решительной реакцией нашего правительства. В этой стране нет места для организации, которая сеет ненависть и работает над возрождением нацистского режима", - сказал он.

Wolfsbrigade 44 - одно из ультраправых движений, вместе с Combat 18 и Nordadler, деятельность которых на территории Германии раньше была запрещена немецким правительством. Число "44" в названии организации отсылается к четвертой буквы немецкого алфавита - "D" - и есть зашифрованной аббревиатурой, что означает зондеркоманду СС под командованием Оскара Дирлевангера, нацистского преступника.