Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД ФРГ Хайко Маас встретились в Германии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что сейчас ведется подготовка к саммиту в "нормандском" формате, который состоится на протяжении следующих недель.

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту "нормандского" формата, который произойдет в течение следующих недель", - сказал Маас на пресс-конференции с Госсекретарем США Майклом Пампео в Германии, передает "Голос Америки".

Он отметил реализацию договоренностей в рамках Минского процесса и хочет использовать эту динамику для организации встречи четырех стран. Немецкий дипломат считает, что дела Украины меняются к лучшему во время президентства Зеленского.

Маас выразил поддержку установлению мира и преодолению коррупции в Украине.

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Для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский встретился с Путиным в "нормандском формате", Украина пошла на российские условия. В Минске имплементировали так называемую "формулу Штайнмайера" и начали разведение войск.