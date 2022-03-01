В Гааге пройдут слушания по делу "Украина против России" - назвали даты

В Гааге начнут рассматривать дело "Украина против России". ФОТО: pexels.com

Публичные слушания по делу "Украина против России" международный суд Организации Объединенных Наций проведет 7-8 марта. Заседание пройдет в нидерландском городе Гаага.

На слушаниях будут рассматриваться "ходатайства о временных мерах". Их запросила Украина, сообщает пресс-служба суда.

"Международный суд, главный судебный орган ООН – проведет публичные слушания по делу об обвинениях в геноциде, в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступлений геноцида и наказании за него", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Идите вы оккупанты на х*й!" - Ляшко заявил об убийстве россиянами врача

Иск против России в Международный суд ООН Украина подала 26 февраля. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ должна быть привлечена к ответственности.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.