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среда, 12 июня 2019 00:16

В Евросоюзе установили новые правила для дронов

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В Евросоюзе установили новые правила для дронов
Новые правила для использования беспилотников ввели в ЕС. Фото: 112.ua

Европейское агентство авиационной безопасности во вторник опубликовало принятые правила использования беспилотных летательных аппаратов.

Правила содержат технические и эксплуатационные требования к дронам, передает DW.

Начиная с июня 2020 операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу.

Каждый беспилотник также подлежит регистрации, что позволит отслеживание его в случае необходимости. Это поможет предотвратить события вроде тех, что произошли в 2018 году в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда дроны залетели на их территории. Это привело к временной остановке всех рейсов и закрытию аэропортов.

Принятые EASA правила заменят имеющиеся нормативные предписания в отдельных странах-членах ЕС. Официально они вступят в силу в течение следующих 20 дней. Однако на практике их начнут применять только через год, чтобы дать странам ЕС время для их осуществления.

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В декабре 2018 года в аэропорте Гатвик из-за двух дронов, которые летели над аэродромом, более суток задерживали рейсы. Это сказалось на более 100 тыс. пассажиров и тысячи рейсов.

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