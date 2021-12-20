В Евросоюзе рекомендовали разрешить новую вакцину от коронавируса

Вакцина Nuvaxovid от компании Novavax прошла испытание. Фото: Pexels

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало предоставить условное разрешение вакцине от коронавируса Nuvaxovid от компании Novavax.

Это пятая вакцина, которую агентство рекомендовало к одобрению, пишет "Європейська правда".

Вакцину рекомендуют одобрить для людей старше 18 лет.

"После тщательного исследования Комитет по лекарственным средствам для людей ЭМА единогласно пришел к выводам, что данные по вакцине достаточны и соответствуют критериям ЕС по эффективности, безопасности и качеству", - отмечает агентство.

В испытании вакцины приняло участие 45 тыс. волонтеров.

По результатам первого испытания вакцина в 90,4% случаях предотвратила развитие заболевания с симптомами через семь и более дней после второй дозы. Среди 17 312 человек заболели 14. В то время как среди 8140 получивших плацебо - 63.

Второе исследование показало эффективность на 89,7%. Из 7020 человек, получивших настоящий препарат, заболели 10. Среди 7019 с плацебо – 96.

Результаты обоих исследований показали эффективность около 90% против старых штаммов. Уровень эффективности против новых вариантов коронавируса неизвестен.

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Побочными эффектами после вакцинации были боль в месте укола, чувство усталости, ломота, головная боль и тошнота. Обычно симптомы были мягкими или умеренными и проходили через несколько дней.

18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом. За прошлые сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2536 новых случаев коронавирусной болезни. От Covid-19 умерли 157 человека, госпитализировали 1241 человека, выздоровели - 6690. За сутки полный курс вакцинации прошли 24 986 человек. С начала вакцинальной кампании получили две дозы - 12 986 872 украинца.