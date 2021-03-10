В Европе зафиксировали более 100 тысяч больных Covid-19

В мире диагностировано 116 миллионов случаев заражения коронавирусом.

В мире за последние сутки подтверждено 357 514 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 135 454 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Франция, Италия и Чехия. Украина чейчас на 14-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге наша страна на 26-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 116 миллионов случаев заражения коронавирусом, 91 миллион больных уже вылечились. Подтверждено 2 620 197 смерти от Covid-19.

Продолжают бороться с болезнью более 21 миллиона человек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии Covid-19, которая может привести к очередному локдауну. Тем временем в Украине обнаружили два случая "британского" штамма Covid-19 - у двух жителей Ивано-Франковск. Он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2. В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии Covid-19 может быть более жестким, чем первый.