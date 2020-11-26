В Европе хотят закрыть все горнолыжные курорты

Австрия выступает против прекращения работы горнолыжных курортов. Фото: pixabay

Из-за ситуации с коронавирусом правительство Германии хочет добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе.

Это будет трудно решить из-за позиции Австрии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает T-Online.

По ее словам, это постараются согласовать с европейскими странами.

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"К сожалению, это не будет легко, но мы постараемся это сделать", - заверила она во время выступления в Бунденстаге.

Европейским странам не нужно вводить локдауны, если большинство населения будет носить маски. Полная изоляция является крайним методом сдерживания пандемии коронавируса.Об этом заявил на пресс-конференции глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.