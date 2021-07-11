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воскресенье, 11 июля 2021 05:56

В Европарламенте резко высказались о Лукашенко

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В Европарламенте резко высказались о Лукашенко
Фото: Reuters

Александр Лукашенко следует худшим примерам контрабандистов и торговцев людьми. Об этом в Twitter заявили в объединении Европейской народной партии в Европейском парламенте.

"Агрессия против Литвы — это агрессия против Европейского Союза. Мы полностью поддерживаем рабочую силу, которую FRONTEX (Европейское агентство по контролю границ) мобилизует для защиты границы ЕС с Беларусью", - говорится в сообщении.

;Усиления миграционного давления на границе Литвы с Белоруссией, Frontex заявила , что значительно увеличит свою поддержку Литве на следующей неделе. В июне количество незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву выросло в шесть раз, усилив давление на национальные органы пограничного контроля.

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"Мы готовы усилить уровень поддержки и развернуть больше офицеров и техники европейского постоянного корпуса. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с властью Литвы мы также готовим быстрое вмешательство на границе. Граница Литвы — наш общий внешний границу ", - сказал исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери.

Евросоюз планирует усилить санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Желание появилось после того, как оппозиционер Виктор Бабарыка получил 14 лет тюрьмы, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер состоянии.

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