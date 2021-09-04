В ЕС сообщили условия сотрудничества с "Талибаном"

 
Ексклюзивы
1/5
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 234
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
1 Просмотров: 1233
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
1 Просмотров: 1917
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
1 Просмотров: 2358
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 414
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 243
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
1 Просмотров: 963
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 648
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1386
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 783
Фото
Все фото
10
7
4
10
4
Ратаковски впервые после родов вышла на подиум
Ратаковски впервые после родов вышла на подиум
Во время ливней и наводнений в США погибли по меньшей мере 46 человек
Во время ливней и наводнений в США погибли по меньшей мере 46 человек
Калифорния в огне: более 4,4 тыс. пожарных пытаются спасти штат
Калифорния в огне: более 4,4 тыс. пожарных пытаются спасти штат
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс
Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс
Видео
Все видео
Впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
Впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
Террорист ИГИЛ набросился с ножом на людей в супермаркете: шестеро пострадали
Террорист ИГИЛ набросился с ножом на людей в супермаркете: шестеро пострадали
Школьник указал на ошибку Путина, когда тот говорил о войне: ученика обвинили в наглости
Школьник указал на ошибку Путина, когда тот говорил о войне: ученика обвинили в наглости
Российский блогер приклеил себя скотчем к машине и проехался на скорости 180 км/ч
Российский блогер приклеил себя скотчем к машине и проехался на скорости 180 км/ч
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 414
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 918
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1998
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
Просмотров: 36
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
суббота, 04 сентября 2021 04:13

В ЕС сообщили условия сотрудничества с "Талибаном"

  Комментировать
В ЕС сообщили условия сотрудничества с &quot;Талибаном&quot;
В ЕС заговорили о сотрудничестве с талибами. Фото: Reuters

Евросоюз и "Талибан" будут взаимодействовать ради обеспечения поддержки местного населения.

ЕС политически признавать сформированное талибами правительство не будет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на промежуточной пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД стран - членов ЕС.

"Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог", - сказал он

ЕС уже определил пять критериев для развития диалога с движением "Талибан". Это, в частности: борьба с терроризмом, соблюдение прав человека, обеспечение гуманитарного доступа, гарантии возможности отъезда всем желающим.

"Глубина этого диалога будет зависеть от поведения режима", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Евросоюз также решил вернуть свою миссию в Кабул при условии обеспечения безопасности сотрудникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

"Талибан" взял под контроль провинцию Панджшер - последний регион, который содержался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда. Талибы заявили, что смогли захватить три района в долине и сконцентрировали вокруг значительные силы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ЕС сообщили условия сотрудничества с "Талибаном"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 6724
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 3 Просмотров: 5139
Картофель гниет на полях из-за ливней: как это повлияет на цены
Картофель гниет на полях из-за ливней: как это повлияет на цены Просмотров: 3906
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 3789
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
5
 Просмотров: 3600
Мир
Одна из стран ЕС планирует ввести обязательную вакцинацию
Одна из стран ЕС планирует ввести обязательную вакцинацию Просмотров: 27
Обнаружили корабль, который подорвался на мине
Обнаружили корабль, который подорвался на мине Просмотров: 81
В почти полностью вакцинированом Израиле фиксируют наибольшее количество Covid-случаев с начала пандемии
В почти полностью вакцинированом Израиле фиксируют наибольшее количество Covid-случаев с начала пандемии Просмотров: 54
США не будут назначать спецпредставителя по Донбассу - Госдеп
США не будут назначать спецпредставителя по Донбассу - Госдеп Просмотров: 72
Талибы захватили последнюю неподконтрольную провинцию
Талибы захватили последнюю неподконтрольную провинцию 1 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
3
В Киеве подготовили действо, которое в корне изменит представление о преступлениях коммунистов против украинцев
3
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
2
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
2
Пылесос с фонариком и пистолет для пельменей - какие бессмысленные вещи покупали советские люди
Голосов: 319
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть