В ЕС сообщили условия сотрудничества с "Талибаном"

В ЕС заговорили о сотрудничестве с талибами. Фото: Reuters

Евросоюз и "Талибан" будут взаимодействовать ради обеспечения поддержки местного населения.

ЕС политически признавать сформированное талибами правительство не будет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на промежуточной пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД стран - членов ЕС.

"Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог", - сказал он

ЕС уже определил пять критериев для развития диалога с движением "Талибан". Это, в частности: борьба с терроризмом, соблюдение прав человека, обеспечение гуманитарного доступа, гарантии возможности отъезда всем желающим.

"Глубина этого диалога будет зависеть от поведения режима", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Евросоюз также решил вернуть свою миссию в Кабул при условии обеспечения безопасности сотрудникам.

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"Талибан" взял под контроль провинцию Панджшер - последний регион, который содержался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда. Талибы заявили, что смогли захватить три района в долине и сконцентрировали вокруг значительные силы.