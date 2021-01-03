В Египте разрешили применять китайскую вакцину от коронавируса

В стране провели испытания, которые показали безопасность препарата. Фото: Reuters

В Египте разрешили для экстренного применения вакцину от коронавируса, разработанную китайской компанией Sinopharm.

В стране провели четыре теста партии вакцин и испытания показали безопасность препарата. Об этом сообщает Egypt Today.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После 40-часовой вечеринки в стране усилили ограничения на передвижение

"Мы заключили контракт с Sinopharm, и мы получили одобрение Египетского управления по лекарственным средствам, чтобы разрешить использование вакцины в чрезвычайной ситуации", - сказала министр здравоохранения Халу Заед.

По ее словам, вакцина от компании AstraZeneca прибудет в Египет в конце января.

За последние сутки в Украине обнаружили 4576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 158, медработников - 172. Всего, по состоянию на утро 3 января, имеем 1074093 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 854 летальных. 123 пациентов умерли за последние сутки.