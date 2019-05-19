В Египте произошел взрыв - пострадали туристы

У пирамид Гизы произошел взрыв. Фото: Reuters

У пирамид Гизы в Египте произошел взрыв.

Не менее 12 человек получили ранения. Большинство из них - туристы, сообщает Reuters.

Инцидент произошел 19 мая.

Полиция считает, что хотели взорвать автобус с туристами.

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По данным телеканала Аlаrabiya, пострадали по меньшей мере 15 человек. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие вблизи Большого египетского музея в городе Гиза.

Власти Египта продолжили общенациональный режим чрезвычайного положения на 3 месяца. Комендантский час вводится в районах северного Синая, близких к Израилю и Сектору Газа.