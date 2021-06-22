В детском лагере вожатая зарезала коллегу

В России вожатая детского лагеря зарезала свою коллегу. Фото: Depositphoto

В детском лагере в российском Подмосковье 23-летняя вожатая зарезала 21-летнюю коллегу во время конфликта. Потерпевшая скончалась на месте.

Об этом сообщило российское издание ТАСС.

Между двумя девушками произошел конфликт. Одна из вожатых набросилась на другую с ножом и нанесла ей несколько ударов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина застрелил 18-летнего студента, потому что тот крутился возле его авто

По информации российских СМИ, подозреваемая в момент убийства была пьяна. Также сообщили, что девушки в детском лагере проходили студенческую практику.

Точных причин конфликта неизвестно. Однако, возможно, конфликт разгорелся из-за спора, кто из них лучше вожатая. Обстоятельства событий выясняют правоохранители.

Конфликт произошел ночью. Дети в это время спали и ничего не видели. До работы в лагере девушки не были знакомы.

Испанца 29-летнего Альберто Санчеса Гомеса осудили на 15 лет тюрьмы за жестокое убийство 66-летней матери и поедание ее плоти. Его арестовали еще 2019-го. Тогда полиция обнаружила части тела вокруг дома матери мужчины - некоторые были упакованы в пластиковые контейнеры.