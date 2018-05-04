В деле Скрипаля появились важные факты о "Новичке"

Для отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери использовалось от 50 до 100 граммов жидкого яда "Новичок". Фото: Reuters .

Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери использовалось от 50 до 100 граммов жидкого яда "Новичок".

Это количество свидетельствует о том, что яд почти наверняка был изготовлен для использования в качестве оружия. А не для лабораторных исследований, пишет The New York Times.

"В исследовательских целях или для защиты вам надо было бы, например, от 5 до 10 граммов. Однако в Солсбери мог быть применен даже больший объем, точное количество неизвестно. Это может быть 50, 100 граммов, что превышает объем для исследований или защиты", – сказал Ахмет Узюмджю.

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Узюмджю отметил, что намерен внести "Новичок" в список химоружия, за которым будут следить специалисты ОЗХЗ. Страны, которые подписали Конвенцию о запрещении химического оружия, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает 5-10 граммов. Кроме того, они будут обязаны создать антидот.

4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным в России боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.