В Дании поймали российского шпиона

Дело россиянина будут рассматривать за закрытыми дверями. Фото: pixabay.com

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране.

Мужчина подозревается в передаче российской разведке информации об энергетических технологиях Дании, сообщает Extra Bladet.

Поводом для ареста, который состоялся в начале июля, сталло крупное расследование полицейской разведывательной службы.

Дело россиянина будут рассматривать за закрытыми дверями. Обвинение потребует тюремного заключения и депортации.

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на государственной измене командира подразделения Национальной гвардии. По данным следствия, украинский военнослужащий 2019 года был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ.