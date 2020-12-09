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среда, 09 декабря 2020 13:21

В Дании поймали российского шпиона

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В Дании поймали российского шпиона
Дело россиянина будут рассматривать за закрытыми дверями. Фото: pixabay.com

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране.

Мужчина подозревается в передаче российской разведке информации об энергетических технологиях Дании, сообщает Extra Bladet.

Поводом для ареста, который состоялся в начале июля, сталло крупное расследование полицейской разведывательной службы.

Дело россиянина будут рассматривать за закрытыми дверями. Обвинение потребует тюремного заключения и депортации.

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на государственной измене командира подразделения Национальной гвардии. По данным следствия, украинский военнослужащий 2019 года был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ.

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09
декабря

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