В честь "Игры престолов" создали крафтовое пиво

Компания крафтового пива Mikkeller из Копенгагена запускает новую линейку пива, посвященную сериалу "Игра престолов".

Крафтовое пиво назвали IPA Iron Anniversary и посвятили 10-й годовщине выхода шоу на HBO, сообщает Hype Beast. Для реализации замысла создатели пива объединились с Warner Bros.

Автор: hypebeast.com

Рецептурой и дизайном напитка арт-директор компании Кита Шора пыталась отразить культовый стиль сериала. Нефильтрованное пиво со свежим ароматом папайи, маракуйи и лепестков розы дополнили ярким ягодным вкусом.

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Ювелирная компания "Фаберже" презентовала инкрустированное яйцо. Вдохновением для его создания послужил образ матери драконов Дейнерис Таргариен из культового сериала "Игра престолов". Стилистику яйца разработала главный дизайнер компании Лиза Таллгрен в сотрудничестве с автором костюмов "Игры престолов" и обладательницей премии "Эмми" Мишель Клэптон.