В Черном море нашли еще одно газовое месторождение

Турецкое буровое судно "Фатих" выявило новые залежи природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров.
"Наше буровое судно "Фатих" сделало новое открытие природного газа объемом 135 млрд кубических метров в скважине "Амасра-1" на газовом месторождении Сакария", - рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.
Учитывая предыдущие находки, общий объем залежей составляет 540 млрд кубометров.
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В августе прошлого года Турция объявила об обнаружении на дне Черного моря 320 млрд кубометров газа, в октябре - еще 85 млрд кубометров.
Начало добычи запланировано на 2023.
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