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вторник, 18 мая 2021 13:30

В центре обнаружили подозрительный фургон с девятью трупами внутри

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В центре обнаружили подозрительный фургон с девятью трупами внутри
В Мексике обнаружили подозрительный фургон. Фото: pokatim

В штате Мичоакан, Мексика, обнаружили автомобильный фургон, в котором лежали тела девяти человек. Среди трупов восемь мужчин и одна женщина.

Местные власти начали расследование, пишет Alarabiya News.

Вероятнее всего, что люди погибли от пулевых ранений. Авто, в котором нашли тела, было припарковано в центральном районе города Ситакуаро. О находке властям сообщили местные жители.

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Тела передали судмедэкспертам. Сейчас личности погибших неизвестны.

"Были обнаружены восемь мужчин и одна женщина, личности которых еще не установлены. Тела отправлены на судмедэкспертизу. Они имеют огнестрельные ранения", - говорится в заявлении прокуратуры.

В Измаиле Одесской области мужчина покончил с собой на железнодорожном вокзале. Там работает его жена. Мужчина попрощался с ней и разнес себе голову из винтовки в автомобиле ВАЗ 21099.

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