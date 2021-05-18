В центре обнаружили подозрительный фургон с девятью трупами внутри

В Мексике обнаружили подозрительный фургон. Фото: pokatim

В штате Мичоакан, Мексика, обнаружили автомобильный фургон, в котором лежали тела девяти человек. Среди трупов восемь мужчин и одна женщина.

Местные власти начали расследование, пишет Alarabiya News.

Вероятнее всего, что люди погибли от пулевых ранений. Авто, в котором нашли тела, было припарковано в центральном районе города Ситакуаро. О находке властям сообщили местные жители.

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Тела передали судмедэкспертам. Сейчас личности погибших неизвестны.

"Были обнаружены восемь мужчин и одна женщина, личности которых еще не установлены. Тела отправлены на судмедэкспертизу. Они имеют огнестрельные ранения", - говорится в заявлении прокуратуры.

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