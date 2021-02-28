В британском городе эвакуировали тысячи людей

В британском городе Эксетер у университета обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Для того, чтобы сдетонировать ее на месте, спасатели эвакуировали людей поблизости.

Об этом пишет УНН со ссылкой на местное управление полиции. 27 февраля правоохранители взорвали бомбу Второй мировой войны в городе Эксетер, Великобритания, предварительно эвакуировав более 2 600 человек из района. Кроме того, в городе временно ограничили автомобильное движение.

Около 400 тонн песка было перевезено на место детонации, которое находится на строительной площадке на частной территории.

Несмотря на эти меры по смягчению последствий, влияние взрыва был значительным, и обломки устройства были выброшены по крайней мере на 250 метров. Отмечают, что образовался кратер размером в двухэтажный автобус.