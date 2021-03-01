В Британии вакцинировали треть населения

Также Джонсон призвал сограждан вакцинироваться, поскольку, по его словам, в борьбе с коронавируса важно каждое прививки. Фото: Pixabay

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили 20 миллионов человек, вторую дозу - около миллиона.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в Twitter.

"20 миллионов человек по всей Великобритании получили укол (препарата от COVID-19 - ред.) - огромное национальное достижение и свидетельство неустанной работы сотрудников МОЗ, волонтеров, Вооруженных сил и многих других", - написал глава правительства.

Также Джонсон призвал сограждан вакцинироваться, поскольку, по его словам, в борьбе с коронавирусом важна каждая прививка.

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24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. 22 февраля в Украине было зарегистрировано 2 вакцины от Covid-19 - препараты Pfizer / BioNTech и CoviShield. 23 февраля в Украину прибыла 1-я партия Covid-вакцины CoviShield. Это 500 тыс. Доз препарата компании AstraZeneca.