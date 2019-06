В Бостоне поезд метро сошел с рельсов

В американском городе Бостон произошла авария на одной из линий метрополитена. Из-за этого с рельсов сошел поезд.

Произошло это между станциями Фенуэй и Кенмор. В результате инцидента травмы получили 10 человек, сообщает пресс-служба спасателей Бостона.

Пожарным пришлось выносить на носилках людей из тоннеля. Десять человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи города.

В соцсетях очевидцы происшествия публикуют снимки с места инцидента.

#BREAKING : There are dozens of #Boston firefighters on the Green Line tracks near the #Fenway @MBTA station. They carried at least one person away on a stretcher. We're working to gather additional information. #NBC10Boston #NECN pic.twitter.com/64qiGK8XF0

"Мужчина, который был в поезде в тот момент, рассказал, что в какой-то момент погас свет и люди начали падать, их бросало через весь вагон. Его девушка сейчас в больнице", – написала в Twitter очевидец.

BREAKING: @MBTA confirms that there was a train derailment by the #Fenway T station in #Boston

. Multiple injuries. I just spoke to a man who says everything went dark and everybody got thrown all over the train car. His girlfriend is currently in an ambulance. He's also injured. pic.twitter.com/op6sgTLlEn